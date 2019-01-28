Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

9 dakika önce

Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri izleyen Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyon ile şüpheli A.O., Y.E.O., M.M.G. ve H.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen 1 adet çelik kasa, 1 adet monitörlü bilgisayar ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.O., M.M.G., H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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