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Hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

17.02.2022 09:47
Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi tutuklandı.

Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze Bağlı Çat beldesinde iki ayrı hırsızlık olayı olduğu ihbarı aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hırsızlık yapan kişi yada kişilerin yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçunu işledikleri şüphesi ile E.N., A.E. ve E.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.N. ve A.E. tutuklandı. - NEVŞEHİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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