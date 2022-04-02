Hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

02.04.2022 22:05
Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde JASAT ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde JASAT ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı.

Doğankaya Mahallesi'nde bir iş yerinden muhtelif ebat ve miktarda su borusu ve dinamo ile Şirinköy Mahallesi'nde sahiplerinin olmadığı esnada 5 evin camlarını kırarak evlere girip eşya ve motosiklet çalan hırsızlar JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan detaylı araştırma ve bölgede yapılan kamera incelemeleri neticesinde olayda kullanılan otomobili tespit eden ekipler D.G. (18), B.B. (25) ve E.S. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN

Hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Mera alanlarında gübreleme başladı Mera alanlarında gübreleme başladı

Samsun, Bafra, JASAT, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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