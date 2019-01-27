Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şahıs yakalandı.

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Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çankaya Mahallesi'nde meydana gelen 'ikametten hırsızlık' olayı ile ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce hemen çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin M.Ç. ile hakkında 14 ayrı suçtan ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şahıslar olayın gerçekleştiği günün akşamında ekipler tarafından bir araç içerisinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet altın bilezik sahibine teslim edildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

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