Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 iş yerine girerek, para ve değerli eşyalarla kayıplara karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 iş yerine girerek, para ve değerli eşyalarla kayıplara karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, pazartesi gecesi Gazipaşa Milli Egemenlik Bulvarı'nda restoran ve marketlerin olduğu 8 iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinden para ve değerli eşyaları alarak kayıplara karışan 2 şüphelinin eşkali belirleyen polis, kaldıkları evi de tespit etti.

Polis şüpheliler U.K. (19) ve A.K.'yi (22) kaldıkları eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. İşlemleri devam eden şüphelilerden U.K.'nin olay günü cezaevinden çıktığı belirtildi. - Gazipaşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:13 Kaynak: DHA

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