Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

20 dakika önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Hırsızlık" olaylarını önlemek amacıyla icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında Gömeç ve Bandırma ilçelerindeki mahallelerde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Hırsızlık" olaylarını önlemek amacıyla icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında Gömeç ve Bandırma ilçelerindeki mahallelerde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gömeç ilçesi Kuyualan mahallesinde; N.K., M.A., Ş.D., R.A. ve K.S. isimli şahısların zeytin bahçelerine ait 5 adet demir kapıyı çalarak hurdacılara satan M.C. isimli şüpheli ve hırsızlık olaylarında kullanılan araç Gömeç ilçesine bağlı Kuyualan mahallesinde yakalandı.

Bir diğer benzer olayda ise Bandırma'nın Bereketli mahallesi Poyraz Tepe mevkiinde bulunan R.S. isimli şahsa ait çiftlikten 4 adet demir kapı, 5 adet trapez çatı saçı ve bir adet demir elektrik direğini çalan M.Y. ve İ.A. isimli şüpheliler hırsızlık olayında kullandıkları plakasız araçla birlikte Bandırma'nın Bereketli mahallesinde suçüstü yakalandı Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılarının talimatlarıyla sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarında kullanılan araç sürücüsü İ.A. isimli şüpheliye 5 bin 38 TL idari para cezası uygulanırken bu olayla ilgili olarak Adli makamlara sevk edilen M.Y. ve İ.A. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. M.C. isimli şüpheli ise tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]