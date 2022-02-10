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HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

10.02.2022 11:24

MERSİN'de 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

MERSİN'de 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Mezitli ilçesinde 4 bisiklet hırsızlığı, Akdeniz ilçesinde elektrikli bisiklet ve evden hırsızlık, Toroslar ilçesinde 2 işyerinden hırsızlık ve Yenişehir ilçesinde ise 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler M.A. ve suç ortağı Ö.K. kaldıkları otelde yakalandı. Ayrıca kadın şüpheli M.A.'nın aranması olduğundan kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Akdeniz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika
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