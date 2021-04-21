Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

3 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Odunpazarı İlçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Alpay Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün sabaha karşı 04.00 sıralarında park halindeki bir otomobilden teyp ve güneş gözlüğü çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobilin kapılarını zorladıktan sonra açarak içine giren acemi hırsızlar, yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından aracın teybini söktü. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen Yusuf K. ve Sezer Y., araç içerisinde bulunan yaklaşık 800 TL değerindeki dereceli güneş gözlüğünü de alarak gözden kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladı.

3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları öğrenildi. Kurtuluş ve Yenikent mahallerinden çalınan 2 adet oto hırsızlığı ve Yıldıztepe mahallesindeki otodan hırsızlıkla birlikte 3 ayrı olaya karışan Yusuf K. ve Sezer Y., kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.