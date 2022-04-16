HIRSIZLAR AYAKKABIYI KOKLAYARAK EVDE KİMSENİN OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da başlattığı Bahar Temizliği operasyonunda 28'i kadın 41 şüpheli gözaltına aldı.Yapılan araştırmada, hırsızların ilginç görüntülerine ulaşıldı. Hırsızların girecekleri evin önünde bulunan ayakkabıyı kokladıkları, koku varsa kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla girdikleri ortaya çıktı. Kart ve toka ile kilitlerini açtıkları evlere girip 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para çalan hırsızların üzerlerinde 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler gruplar halinde adliyeye çıkartılacak.