Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama
1 saat önce
Gaziantep'te bir iş yerine gizlice girip hırsızlık yapan 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep
'te bir iş yerine gizlice girip hırsızlık yapan 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yapılan operasyonla hırsızlık şüphelisi oldukları belirlenen H.O., N.B., S.Ö., Z.G.,S.G ve S.B. isimli 6 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.O tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: İHA
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