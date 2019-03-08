Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama

Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerine gizlice girip hırsızlık yapan 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama, System.String[]
Gaziantep'te bir iş yerine gizlice girip hırsızlık yapan 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonla hırsızlık şüphelisi oldukları belirlenen H.O., N.B., S.Ö., Z.G.,S.G ve S.B. isimli 6 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.O tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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