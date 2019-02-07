Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 5 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenlendi.

Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 5 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplam 7 adet hırsızlık olayının şüphelilerine operasyon düzenledi.

Ekipler, yapılan operasyonla M.T., E.D., T.Ç., E.Ç. ve O.Ö.A. isimli 5 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, şahısların evlerinde yaptıkları operasyonla 3 adet televizyon, bir adet tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirdi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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