Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelilerine Yönelik Operasyon Sonrası 8 Tutuklama

Hırsızlık Şüphelilerine Yönelik Operasyon Sonrası 8 Tutuklama

56 dakika önce

Gaziantep'te hırsızlara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Şüphelilerine Yönelik Operasyon Sonrası 8 Tutuklama, System.String[]
Gaziantep'te hırsızlara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, oto, işyeri ve açıktan hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 14 şüpheli şahsı yakalamak amacıyla operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, K.K., Ö.Y., M.K., M.M., O.B., Ü.İ., M.İ., C.Ç., Y.G.E, İ.S., N.G., H.S., H.F.A., Z.D. isimli toplam 14 kişi gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu Y.G.E adlı şüphelinin çocuğa karşı cinsel istismar şüphelisi olduğunu, H.S.'nin kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve cezaevi firarisi olduğunu, Z.D.'nin ise kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden K.K., Ö.Y., M.K., Y.G.E., İ.S., H.S, H.F.A. ve Z.D. isimli 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:40 Kaynak: İHA
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa
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