Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelilerini Güvenlik Kamerası Yakalattı

Hırsızlık Şüphelilerini Güvenlik Kamerası Yakalattı

3 saat önce

KÜTAHYA'da 7 iş yerine girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Hırsızlık Şüphelilerini Güvenlik Kamerası Yakalattı, System.String[]
KÜTAHYA'da 7 iş yerine girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Cemalettin, Gazikemal, Ali Paşa, Mecidiye ve Meydan Mahallesi'ndeki 7 iş yerine girerek, 3 dizüstü bilgisayar, çok sayıda bıçak, araba anahtarı ve kumandaları ile sucuk çalan A.E. ve G.Ç. isimli şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını kabul ederek çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattıklarını kalanının ise Büyük Saka Mahallesi'ndeki bir bağ evinde olduğunu söyledi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği adrese giderek, diğer çalıntı malzemeleri de alıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. A.E. ve G.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

Mecidiye, Meydan Mahallesi, 3. Sayfa
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