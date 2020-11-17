Hırsızlık şüphelilerini, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelilerini, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
17.11.2020 16:55
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3 günde 2 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3 günde 2 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
Kuşadası'nda 10-13 Kasım'da Camikebir Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ile 1 evden hırsızlık yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, hırsızlık olaylarının olduğu adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polislerin yaptığı incelemede, 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polisin dün gerçekleştirdiği operasyonda, M.E. ve S.M., saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada 4 bin 500 euro, 100 dolar ile 2 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E. ve S.M., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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