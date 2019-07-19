Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı
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Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı

50 dakika önce

Esenyurt'ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı, System.String[]
Esenyurt'ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı. Şüpheli 2 kadının yakınları olduğu iddia edilen şahıslar ise markete saldırarak kepenkleri kırdı.

Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde bir markette yaşandı. Markete gelen 2 şüpheli kadın hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanlar tarafından yakalanan 2 kadın kaçmaya çalıştı fakat market çalışanları şüphelileri bırakmadı. İddiaya göre dışarıda bekleyen şebeke üyeleri ise markete saldırarak kepenklerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor. - İSTANBUL
Fatih Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
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