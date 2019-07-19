Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı
50 dakika önce
Esenyurt'ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı.
Esenyurt Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
'ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı. Şüpheli 2 kadının yakınları olduğu iddia edilen şahıslar ise markete saldırarak kepenkleri kırdı.
Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi
Urfalılar Caddesi'nde bir markette yaşandı. Markete gelen 2 şüpheli kadın hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanlar tarafından yakalanan 2 kadın kaçmaya çalıştı fakat market çalışanları şüphelileri bırakmadı. İddiaya göre dışarıda bekleyen şebeke üyeleri ise markete saldırarak kepenklerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Polis
olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor. - İSTANBUL
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