Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Son Dakika

Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

6 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Beştepe Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayını araştıran Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların Dumlupınar Mahallesi'ndeki depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu, müzik seti ve oto teybi, yazıcı, bilgisayar, spor aletleri, jeneratörler, 6 teneke zeytinyağı, bisiklet, çim biçme makinesi ve tekerlekli sandalyenin de aralarında olduğu 87 parça eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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