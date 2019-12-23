Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Son Dakika

Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

6 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Beştepe Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayını araştıran Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların Dumlupınar Mahallesi'ndeki depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu, müzik seti ve oto teybi, yazıcı, bilgisayar, spor aletleri, jeneratörler, 6 teneke zeytinyağı, bisiklet, çim biçme makinesi ve tekerlekli sandalyenin de aralarında olduğu 87 parça eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

Gaziantep, Şahinbey, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım
Hırsız, girdiği dükkanda paraları bırakıp sigaraları çaldı Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek

Son Dakika Haberleri
20:03 Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
20:03 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
20:01 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:00 Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Son Dakika
19:59 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4) - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:09:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]