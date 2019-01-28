Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi 1 Zanlıya Tutuklama Diğerine Adli Kontrol

Hırsızlık Şüphelisi 1 Zanlıya Tutuklama Diğerine Adli Kontrol

1 saat önce

Aksaray'da iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan 2 şahıstan 1'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Şüphelisi 1 Zanlıya Tutuklama Diğerine Adli Kontrol, System.String[]
Aksaray'da iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan 2 şahıstan 1'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayları, geçtiğimiz günlerde Coğlaki Mahallesi 1205. Sokak ve Taşpazar Mahallesi 857. Sokak Yuva Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahiplerinin evde olmadığı süreçte 2 ayrı eve giren 2 şüpheli evlerdeki ziynet eşyalarını ve banka kartlarını çaldı. Ev sahiplerinin durumu fark etmesi ve polise haber vermesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Özcan Y. (26) ve Ömer Y.A. (26), polis ekiplerince yakalandı. Emniyette sorgulanan 2 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ömer Y.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Özcan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Polis, Aksaray, 3. Sayfa
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