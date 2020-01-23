Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 16 kişi yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 16 kişi yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri tarafından hırsızlık suçlarını aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Eyüpoğlu Mahallesi'nde 1 adet oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs, Bülbülzade Mahallesi'nde elektrikli motosiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli şahıs, Üçoklar Mahallesi'nde oto teybi hırsızlığı yapan 1 şüpheli şahıs ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 12 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan toplam 16 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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