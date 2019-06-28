Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyeye sevk edildi
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BOLU'da, hırsızlık için evlere girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
BOLU'da, hırsızlık için evlere girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Bolu
'da, B.K. ve S.V. adlı kadınlar, iddiaya göre, Çıkınlar Mahallesi'nde bir eve hırsızlık izçin girdi. Bu sırada ev sahibinin evde bulundığunu anlayan kadınlar kaçtı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Bölgede çalışma yapan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kadınların Köroğlu
Mahallesi'nde de bir eve girmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler 2 kadını eve girmeye çalışırken yakaladı. Daha önce Ankara
'da gerçekleştirdikleri hırsızlık suçundan da aranan 2 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. ve S.V. adliyeye sevk edildi.
- Bolu
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