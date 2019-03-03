Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti

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Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!

Fenerbahçe Taraftarı Aşkı İçin Minareye Çıkıp "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağırdı