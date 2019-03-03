Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri apartmanda kapıları kontrol ederken fark edilen 2 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından kovalamacayla yakalanarak polise teslim edildi.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde girdikleri apartmanda kapıları kontrol ederken fark edilen 2 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından kovalamacayla yakalanarak polise teslim edildi.
?Olay, Süleymaniye Mahallesi
Yeşil Bursa
Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmana girip kapıları kontrol eden G.A. ve S.A. isimli kadınlar, bina sakinlerince fark edildiklerini anlayınca çıkıp, kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri de kadınların peşine düştü. Kısa sürede yakalanan kadınlar, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Daha önce de aynı binaya girdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alınırken, apartman sakinleri de teşhis için emniyete çağrıldı.
Bina sakinleri, daha önce apartmana giren hırsızların başka kişiler olduğunu söylemesi üzerine 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:28 Kaynak: DHA
Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!
Fenerbahçe Taraftarı Aşkı İçin Minareye Çıkıp "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağırdı
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz