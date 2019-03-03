Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti

Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri apartmanda kapıları kontrol ederken fark edilen 2 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından kovalamacayla yakalanarak polise teslim edildi.

Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri apartmanda kapıları kontrol ederken fark edilen 2 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından kovalamacayla yakalanarak polise teslim edildi.

?Olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmana girip kapıları kontrol eden G.A. ve S.A. isimli kadınlar, bina sakinlerince fark edildiklerini anlayınca çıkıp, kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri de kadınların peşine düştü. Kısa sürede yakalanan kadınlar, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Daha önce de aynı binaya girdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alınırken, apartman sakinleri de teşhis için emniyete çağrıldı. 

Bina sakinleri, daha önce apartmana giren hırsızların başka kişiler olduğunu söylemesi üzerine 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:28 Kaynak: DHA

Süleymaniye Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı! Fenerbahçe Taraftarı Aşkı İçin Minareye Çıkıp "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağırdı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:47:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]