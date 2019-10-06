Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

27 dakika önce

Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman Müftülüğü yakınlarında bulunan bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan M.R.B. ve A.D. isimli şahısları fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs sorgulamak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahısların olay yerine geldikleri hurdaya ayrılmış motosiklet ise polis ekiplerince el konularak otoparka çekildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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