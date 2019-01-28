Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi 3 Kişi Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

Hırsızlık Şüphelisi 3 Kişi Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

1 saat önce

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Öğretmen evleri mahallesinde bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri izleyen Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyon ile şüpheli A.O., Y.E.O., M.M.G. ve H.H.'yi yakalayarak göz altına aldı.
Şüpheli şahıslardan ele geçirilen 1 adet çelik kasa, 1 adet monitörlü bilgisayar ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.O, M.M.G., H.H. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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