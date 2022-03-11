Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

11.03.2022 12:24
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Uçhisar ve Çat Kasabasında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen Y.K., A.K. ve B,Ö. yakalanarak göz altına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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