Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile çeşitli evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile çeşitli evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı çalışma yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 farklı evden hırsızlık yaptıkları anlaşılan Esra A., Cansu A. ve Zekiye S.'yi düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Esra A. tutuklanırken, Cansu A. ile Zekiye S. ise adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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