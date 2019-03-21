Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi 31 Kişi Tutuklandı

Hırsızlık Şüphelisi 31 Kişi Tutuklandı

2 saat önce

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 86 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Şüphelisi 31 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 86 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir ay içinde yapılan çalışmalarda 17'si ikametten hırsızlık, 19'u işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 6'sı oto'dan hırsızlık, 11'i açıktan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan 53 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 53 olayda yakalanan 69 kişiden 26'sının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 14 oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 18 olayda 17 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araması bulunan 604 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 169'u tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise kayıp ihbarı bulunan 78 kişiden 70'i bulunurken kayıp olan 8 kişinin aranmasının devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, 3. Sayfa
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