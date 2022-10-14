HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 36 KİŞİ, 2 BİN 835 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 36 kişi, 300 güvenlik kameralarında 2 bin 835 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu yakalandı. Şüphelilerin 16'sı tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede, son 1 ayda ev ve iş yerlerinden meydana gelen 44 hırsızlık olayı aydınlatmak için kapsamlı çalışma başlattı. Polis, 300 güvenlik kamerasında bulunan 2 bin 835 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda çalıntı malzemeler ele geçirildi, 36 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.