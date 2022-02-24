Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

24.02.2022 11:28
Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan incelemelerinde şüphelilerden D.K'nin 'hırsızlık' suçlarından arandığı, H.K. hakkında ise 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca yakalanan C.A.'nın ise 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan iki adet aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı - Son Dakika


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