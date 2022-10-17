Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler bu çerçevede, farklı hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 kişinin yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık şüphelisi 4 kişi böyle yakalandı - Son Dakika

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