Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

21.05.2022 23:43
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 farklı olayın şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Ayrıca demir çaldığı belirlenen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri polisinden suçları önlemeye yönelik uygulama Kayseri polisinden suçları önlemeye yönelik uygulama İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 23:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement