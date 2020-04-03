"Hırsızlık" şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve hırsızlıktan arandıkları ortaya çıkan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehterçeşme Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan araç, kısa süreli kovalamaca sonrası durduruldu.

Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheliden E.Ç. (17) ayağından vurularak yakalandı. Diğer şüpheliler E.E., (21) R.E. (17) ve G.C. (15) bir alt sokakta gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi.

Kimlik sorguları yapılan şüphelilerden E.E.'nin 41, R.E.'nin 7, E.Ç.'nin 31, G.C.'nin ise 8 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. tutuklanırken, yaşı küçük 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.