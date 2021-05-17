Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı, çalınan bisikletler bulunup sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Eskişehir'de ev ve iş yerleri önünden bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde gerçekleşen gelen ev ve iş yerlerinin önünden bisiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 ayrı bisiklet hırsızlığının şüphelisi 5 kişiyi saklandıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ederken, şüphelilere ait evlerde bulunan bisikletler sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR