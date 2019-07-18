Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
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Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklandı

2 saat önce

Malatya'da yaşanan hırsızlık olaylarının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklandı, System.String[]
Malatya'da yaşanan hırsızlık olaylarının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta içerisinde il merkezinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayı ve mala zarar verme olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahısların Sivas'ta 2 ayrı evden olmak üzere Mardin ve Diyarbakır'da da hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilirken, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak adli kontrol şartıyla bırakılan 2 şüpheli de Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Malatya, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
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