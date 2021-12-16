Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası ile yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden yaklaşık 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan A.E., evindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine polise başvurdu. İhbar üzerine gelen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olayını Yusuf Ç.'nin (Yusuf Oruç) gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Yusuf Ç.'nin otobüsle Fethiye'ye gittiği öğrenildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne konu ile ilgili bilgi verildi. Polis Nif Köyü mevkisinde otobüsü durdururken şüpheli Y.Ç.'nin üzerinden 4 bin 310 dolar, 17 bilezik, 10 cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 reşat altın, 2 yüzük, 1 çift küpe, 2 çift ayakkabı, 1 mont ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Döviz ve ziynet eşyaları sahibi A.E.'ye teslim edilirken, gözaltına alınan Y.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.