Hırsızlık şüphelisi, 600 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, market ve iş yerlerinden hırsızlık yapan B.Y., 600 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki iş yerlerinde artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. İş yerlerine ait 300 güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik kaydı izleyen polis, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. olduğunu tespit etti. B.Y., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda kanepe ve gardırop içinde, market ve iş yerlerinden çalınan içki, sigara, elektronik eşyalar ele geçirildi. Hırsızlık anları kameralara yansıyan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.