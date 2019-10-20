Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi 680 aracın incelenmesiyle yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi 680 aracın incelenmesiyle yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 680 aracın incelenmesiyle yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir marketten 15 bin lira bulunan çelik kasayı çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden biri, 680 araç incelenerek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi 680 aracın incelenmesiyle yakalandı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir marketten 15 bin lira bulunan çelik kasayı çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden biri, 680 araç incelenerek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Geçit Mahallesi'ndeki marketinden çelik kasasının çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise ihbarda bulundu.

Polisin yaptığı incelemede, yüzleri kapalı iki erkek şüphelinin iş yerine ait acil çıkış kapısını sert bir cisimle zorlayıp açtıktan sonra 15 bin lira bulunan çelik kasayı çaldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, iş yeri çevresinde bulunan 4 iş yerine ait toplam 13 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Bunun üzerine, şüphelilerin plakasız koyu renkli panelvan araç kullandığı ve sağ sis lambası altında küçük bir hasar bulunduğu tespit edildi. Benzer marka ve modelde 680 panelvan aracın tek tek incelenmesi neticesinde zanlıların kullandığı aracın plakası belirlenerek, olayın faillerinin 3 kişi olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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