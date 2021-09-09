Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı - Son Dakika

Antalya'da T.İ. isimli vatandaş, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen şahıs, burada kaçma girişiminde bulundu. Ancak şahsın oyunu, vatandaştan gelen çelmeyle bozuldu.

TUVALETE GİTMEK İSTEDİ

Saat 15.00 sıralarında Antalya Adliyesi'nde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T. İ., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Polisin nezaretinde hakimliğe getirilen İnce, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyledi.

POLİSLERE YARDIMCI OLAN ÇELME

Tuvalete götürülen T.İ., görevliler kelepçeyi açar açmaz kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü T.İ, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı. T.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.