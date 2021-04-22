Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. 9 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ihbarı yapıldı. Hırsızlık olayı ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olayla ilgili B.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son Dakika

Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim

Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere

Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor

İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş