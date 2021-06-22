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Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi

22.06.2021 15:08

- Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi Girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan 50 gün sonra yakalanan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

- Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi

Girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan 50 gün sonra yakalanan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Mayıs tarihinde Karamanlı Mahallesi Güler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilde olan bir aile 1 hafta sonra evlerine döndüklerinde kapının kilidinin kırık olduğunu ve evde bulunan 10 bin liralık ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Evleri soyulan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahısların çeşitli suçlardan 10 suç kaydı bulunan Ö.K. ve kadın arkadaşı H.D. olduğunu belirledi. Ekiplerin 50 günlük çalışması sonrasında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi
Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi
Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi
Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi

Polis, Mayıs, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi - Son Dakika


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