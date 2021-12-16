Üye Girişi
Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı

16.12.2021 14:08
Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, hurda deposuna hırsızlık amacıyla giren M.T., bekçiyi tabancayla yaralayıp, kaçtı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, hurda deposuna hırsızlık amacıyla giren M.T., bekçiyi tabancayla yaralayıp, kaçtı. M.T., 2 gün sonra kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Olay, 14 Aralık günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dikmece Mahallesi Kuyucak mevkisinde bulunan hurda deposunda gece bekçisi olarak çalışan C.Z., hırsızlık amacıyla gelen M.T. tarafından karın bölgesinden tabancayla yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan kamera görüntülerinin analizi ve istihbari araştırmalar sonucu M.T. tespit edildi. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlenen M.T., gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve silaha takılı boş şarjör ele geçirilen M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı
Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı

14 Aralık, Antakya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar         
14:11
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti         
14:00
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim         
13:54
Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu         
12:38
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement