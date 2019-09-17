Hırsızlık şüphelisi: çalmadan duramıyorum
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İZMİT'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çaldığı iddia edilen B.V. (43), gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
İZMİT'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çaldığı iddia edilen B.V. (43), gözaltına alındı. B.V. ifadesinde kleptomani hastası olduğunu belirterek, "Çalmadan duramıyorum" dedi.
Olay, 8 Eylül
günü Sanayi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Merkezde alışveriş yaptıktan sonra otomobilinin yanına gelen N.Ç. isimli kadın, aracındaki tablet ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti. N.Ç.'nin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin B.V. olduğunu belirledi. Benzer suçlardan 8 kaydı bulunan B.V., Yeni Mahalle
'deki evinde gözaltına alındı. Çaldığı tablet ve bilgisayar ise aynı mahallede bulunan bir ağacın altında gömülü bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.V.'nin ifadesinde, "Kleptomani hastasıyım, çalmadan duramıyorum" dediği belirtildi. B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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