Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi: çalmadan duramıyorum
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık şüphelisi: çalmadan duramıyorum

33 dakika önce

İZMİT'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çaldığı iddia edilen B.V. (43), gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi: çalmadan duramıyorum, System.String[]
İZMİT'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çaldığı iddia edilen B.V. (43), gözaltına alındı. B.V. ifadesinde kleptomani hastası olduğunu belirterek, "Çalmadan duramıyorum" dedi.
Olay, 8 Eylül günü Sanayi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Merkezde alışveriş yaptıktan sonra otomobilinin yanına gelen N.Ç. isimli kadın, aracındaki tablet ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti. N.Ç.'nin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin B.V. olduğunu belirledi. Benzer suçlardan 8 kaydı bulunan B.V., Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına alındı. Çaldığı tablet ve bilgisayar ise aynı mahallede bulunan bir ağacın altında gömülü bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.V.'nin ifadesinde, "Kleptomani hastasıyım, çalmadan duramıyorum" dediği belirtildi. B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu
Türkiye ve ABD'nin güvenli bölgede gerçekleştirdiği 5. ortak devriyeden ilk kareler geldi Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Günlük burç yorumları 17 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi: çalmadan duramıyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]