Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim, Düşmanlarım Yakışıklı Görsün

Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim, Düşmanlarım Yakışıklı Görsün

42 dakika önce

ANTALYA'da park halindeki otomobilin kelebek camını kırıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, yakalandı.

Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim, Düşmanlarım Yakışıklı Görsün, System.String[]
ANTALYA'da park halindeki otomobilin kelebek camını kırıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden S.O. adliyeye götürülüşü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde park halinde bulunan E.G.'ye ait otomobilin kelebek camını kıran şüpheliler, 6 hoparlör çaldı. E.G.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Sokaktaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin S.O., C.D. ve S.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste gözaltına aldı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen C.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.O. ve S.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.O., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi. Polis ekip otosuna bindirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Kepez, Antalya, Güncel
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