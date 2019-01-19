Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun (2)

Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hacı Hüseyin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hacı Hüseyin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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