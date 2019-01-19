Hırsızlık Şüphelisi: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hacı Hüseyin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Kahramanmaraş
'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hacı Hüseyin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:43 Kaynak: DHA
Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
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