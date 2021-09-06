Üye Girişi
Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti

06.09.2021 15:19

Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti Elektrik panosunun hemen önünde oturur vaziyette bulunan hırsızlık şüphelisinin üzerinden iki adet bıçak ve tornavida çıktı Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki bir işyerinde, hırsızlık şüphelisi bir şahıs...

Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti

Elektrik panosunun hemen önünde oturur vaziyette bulunan hırsızlık şüphelisinin üzerinden iki adet bıçak ve tornavida çıktı

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki bir işyerinde, hırsızlık şüphelisi bir şahıs elektrik panosunun bulunduğu yerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kablo hırsızlığı için girdiği değerlendirilen 25-30 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden bıçak ve tornavida çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi Kılıçarslan Mahallesi Mescit Sokak üzerindeki faaliyette olmayan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde işyerine kimliği belirsiz bir şahsın girdiğini görenler, durumu işletmeyle ilgilenen vatandaşa bildirdi. İşyerine anahtarla giren bir vatandaş, elektrik panolarının bulunduğu yerde hareketsiz oturur vaziyette bir kişinin olduğunu gördü. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin elektrik akımından dolayı şahsı kontrol edemezken, dağıtım şirketi personelleri işyerinin akımını kesti. Ardından sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Üzerinden bıçak ve tornavida çıktı

Elektrik panosu yakınındaki kabloların yanında bulunan şahsın üzerinden tornavida ve bıçak çıkması üzerine Hırsızlık Büro ekipleri de olay yerine gelip çalışma gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre, şahsın elektrik kablolarını kesmek isterken akıma kapıldığı belirtildi. Üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkek şahsın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti
Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti
Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti
Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti

Hırsızlık, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı 15:30 Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir 15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti 15:05 Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti 14:54 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş 14:34 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi 13:10 Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Son Dakika Haberleri
15:37 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti
15:26 Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
15:06 Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz
14:55 Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti
14:53 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti
14:42 Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım
14:30 31 Ağustos'ta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, doğum yaptı
14:27 İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil
14:21 Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek parçaladı! Sağlığı, Marcao yüzünden bozuldu
39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti         
15:37
Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı         
15:26
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz         
15:07
Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti         
14:55
Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım         
14:43
İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil         
14:28
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Diyarbakırlı vatandaşın 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaşın 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
13:19
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 15:43:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık şüphelisi girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement