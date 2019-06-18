Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
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Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

8 dakika önce

Samsun'da bir evin altındaki garajdan bisiklet ve su dinamosu çalın ev sahibine yakalanınca bırakıp kaçan şahıs şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]
Samsun'da bir evin altındaki garajdan bisiklet ve su dinamosu çalın ev sahibine yakalanınca bırakıp kaçan şahıs şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. adlı kadının evinin altındaki garaj kısmından 1 adet çocuk bisikleti ile 1 adet su dinamosu çaldığı iddia edilen F.Ş. (22) giderken kadının olayı fark edip tepki göstermesi üzere bırakıp kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy polisin tarafından gözaltına alınan F.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
Polis, Samsun, 3. Sayfa
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