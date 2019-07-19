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Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

32 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince bir evden para ve elektronik eşya çalan hırsızlar güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından yakalanırken, bir kişi tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince bir evden para ve elektronik eşya çalan hırsızlar güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından yakalanırken, bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Ayvalık'ta 150 Evler Mahallesinde bir eve giren hırsızlar, 6 bin lira ve elektronik eşya çalarak kayıplara karıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu evin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar E.A, H.A, F.K. ve D.Y'nin özel bir araçla Manisa'nın Salihli ilçesinden Ayvalık'a geldiğini ve kilitlenmeyen kapının kolunu aşağıya düşürerek girdikleri evde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.
Kimlikleri ve eşkalleri belirlenen zanlılar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.
Polis merkezindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu günlerde ev ve işyerlerinden ayrılırken, mutlaka kapıları kilitlemeleri konusunda uyardı.
Balıkesir, Ayvalık, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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