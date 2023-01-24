Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkışınca yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkışınca yakalandı

24.01.2023 14:39
Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkışınca yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi.

Gaziantep'in Beyazlar Mahallesi'nde bir evin havalandırma başluğundan hırsızlık amacıyla içeri girmeye çalışan K.S. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havalandırma boşluğuna sıkışan K.S.'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemelerde K.S.'nin 29 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. K.S. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkışınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkışınca yakalandı - Son Dakika
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