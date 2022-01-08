Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla geldikleri düşünülen 2 kişi, önce köpeklerin daha sonra duyarlı vatandaşların saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'ın Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Afyonkarahisar'dan inşaatta çalışmak için geldiği öğrenilen R.B. ve M.D., yakın zamanda Kaldırım Mahallesi'ne tekrar geldi. Hırsızlıktan sabıkası olan iki şüpheli, gece saatlerinde mahallede gezmeye başladı. Boş evlerin çevresinde dolandıkları esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan şüpheliler, duyarlı mahalle halkının da dikkatini çekti. R.B. ve M.D.'den şüphelenen mahalleli, şahısları yakalamaya çalıştı. Kısa kovalamaca sonrası şüphelilerden R.B. duyarlı mahalleli tarafından yakalanırken, M.D. kaçmayı başardı.

Oluşabilecek bir hırsızlık olayı, hem köpekler hem de duyarlı mahalleli tarafından engellenmiş oldu. Yakalayan mahalle sakinlerince darp edilen şüpheli R.B., güvenlik güçlerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR