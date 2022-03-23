Hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

23.03.2022 14:25
Hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evden 35 bin TL para çalan hırsız Alaşehir 7. JASAT, İstihbarat ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evden 35 bin TL para çalan hırsız Alaşehir 7. JASAT, İstihbarat ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsın evine giren ve 35 bin TL para çalan hırsızlık şüphelisinin yakalanması amacıyla Alaşehir 7. JASAT, İstihbarat ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin aynı mahalleden B.Y. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri şüpheliyi evinde yakaladı. Şüpheli B.Y.'nin evinde yapılan aramalarda çalınan 35 bin TL paranın 24 bin 400 TL'si, 2 adet cep telefonu, yaklaşık 5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli B.Y. gözaltına alınarak karakola götürülürken işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA

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Türk Lirası, Jandarma, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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