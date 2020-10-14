Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu - Son Dakika

ADANA'da bir eve giren ve içinde para bulunan kadın çantasını çalan hırsızlık şüphelisi Ö.K. (32), kaçarken, sokakta kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin'in evine giren iki şüpheli, içinde 200 lira bulunan kadın çantasını çalıp, kaçmak istedikleri sırada ev sahibiyle karşılaştı. Ev sahibinin bağırması üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerden Ö.K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokakta tabancayla sırtından vurularak yaralandı. Yaralı halde birkaç yüz metre kaçan Ö.K., daha sonra yere yığıldı. Diğer şüpheli ise izini kaybettirmeyi başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.K., ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.K. ile ilgili yapılan araştırmada, hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisini tabancayla yaralayan kişiyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.